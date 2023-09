Fiorentina-Cagliari (lunedì 2 ottobre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano.



CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Shomurodov, Luvumbo. All. Ranieri.