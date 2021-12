Il feeling fra Caicedo e il Genoa non è scattato, e il centravanti ecuadoregno, già gradito alla Fiorentina in passato, può tornare sul mercato a gennaio: La Nazione (Firenze) afferma che l'opzione sul tavolo possa essere quella di un prestito secco, da affiancare a quelle già esplorate di prestito con diritto di riscatto per Toni Martinez del Porto e con obbligo immediato o posticipato per Borja Mayoral della Roma via Real Madrid. Una decisione in tal senso verrà presa alla fine dell'anno.