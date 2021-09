L'edizione locale de La Nazione scrive dell'improvvisa voglia di Fiorentina di Callejon: Italiano ha riacceso la fiammella dell’orgoglio e della voglia di esserci. Il flirt della Lazio è stato importante con Sarri in prima linea a cercare di convincere il suo ex pupillo ad abbracciare la causa capitolina. Sull’argomento però si è inserito il tecnico viola che con Callejon ha parlato e dopo le parole ha messo sul piatto i fatti mettendo l’ex Napoli al centro del suo progetto. Ci sarà tempo per parlare del prolungamento del contratto in scadenza, ma Callejon, sulla soglia dei 35 anni, vede ancora gigliato.