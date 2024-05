Fiorentina, Castrovilli al passo d'addio. Derby fra Lazio e Roma per il colpo a zero

Il futuro disembra ormai segnato. Nonostante il gol nella gara col Verona e gli appelli da parte dei tifosi ad una insperata permanenza, non verranno fatti passi in avanti in questo senso. L'ex numero 10 viola lascerà infatti Firenze a fine stagione alla naturale scadenza del contratto. Tanti problemi fisici, un lunghissimo tira e molla sul rinnovo, una cessione, al Bournemouth saltata all'ultimo per un ginocchio che aveva bisogno di essere operato di nuovo. Il Corriere Fiorentino in edicola stamani ripercorre le tappe che hanno portato allo strappo, evidentemente definitivo fra il ragazzo e il club.

Castrovilli, però, a 27 anni ha ancora tanto da dare e sono diverse le squadre pronte a darsi battaglia per riuscire ad ingaggiare il ragazzo a parametro zero. Secondo quanto racconta il quotidiano, quelle in questo momento più accreditate sonocon i biancocelesti che lo valutano nell'ottica dell'addio di Luis Alberto.