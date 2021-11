Sperava che accadesse come in estate, quando il forfait di Pellegrini gli valse un posto all'Europeo. Invece Gaetano Castrovilli stavolta non sostituirà il capitano giallorosso in Nazionale, scavalcato nelle preferenze del CT Mancini da Cataldi. La Nazione (Firenze) sottolinea come il 10 viola ci sia rimasto male, ma che questa mancata chiamata arriva a conferma di un periodo molto complicato, tra infortuni e poca incisività. Il gol ormai manca da ben nove mesi, e in stagione è stato sfornato solo un assist per Gonzalez contro il Torino. La sosta appena iniziata sarà fondamentale per ricaricare le batterie e ritrovare un rendimento che si avvicini a quello scintillante dei primi mesi in viola.