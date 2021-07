Attraverso i propri canali social, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli si è rivolto ai suoi tifosi: "Manca pochissimo e tornerò sul campo con la mia squadra. Sono felice e contento con nuovi stimoli e ambizioni. Sono sicuro che sarà l’anno zero per tutti noi. Sono pronto a combattere. Mi godo gli ultimi giorni di vacanza, essendo umano avevo bisogno anche io di rilassarmi. In fin dei conti mi sono allenato fino all’11 luglio togliendomi una bellissima soddisfazione. A voi e a tutti quelli che hanno voluto parlare a caso. Forza Viola".