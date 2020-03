Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport:



VIRUS - “Abbiamo avuto paura e l’abbiamo tutt’ora. Dobbiamo seguire le regole e cercare di superare come tutti il momento.

CRESCITA - “Ancora devo realizzare quello che ho fatto negli ultimi due anni, spero di non svegliarmi mai da questo sogno. Il mio ricordo più bello è sicuramente il gol a San Siro, contro il Milan”.

ALLENATORI - “Montella mi ha insegnato a credere molto in me stesso, Iachini mi sta insegnando molto dal punto di vista tattico, mentre Mancini mi ha insegnato che i sogni possono diventare realtà”

EUROPEO - “Avrò un anno in più di esperienza, per migliorarmi e limare i miei punti deboli. Voglio convincere Mancini”.

CALCIO - “Mi manca tantissimo il calcio, il prato, il pallone, i tifosi e i miei compagni, non vedo l’ora di tornare a giocare”.