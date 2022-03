Nell’ultimo mese la Fiorentina ha giocato sette partite tra campionato e Coppa Italia, e Gaetano Castrovilli è partito dal 1’ in tutte queste. Dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta in poi, il centrocampista pugliese non è mai uscito dall’undici titolare e ha mostrato delle prestazioni che fanno ben sperare. Per il momento, il numero dieci viola ha messo da parte la strada della qualità ad ogni costo e ha scelto quella della sostanza. Che in campo si traduce con poco spazio per fronzoli e molta concretezza, soprattutto in fase di non possesso.



