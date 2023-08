Continua a tener banco la questione relativa al rinnovo di Gaetano Castrovilli e di un accordo che ancora pare lontano. Il contratto del centrocampista della Fiorentina scade nel 2024 e le parti paiono ancora lontane. Ecco che quindi, come scrive La Nazione, si profila la possibilità che il 10 viola venga ceduto già in questa finestra di mercato per evitare un addio a parametro zero. Sul ragazzo, si legge, ci sono da tempo Napoli e Lazio