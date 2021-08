Nastasic sarà il rimpiazzo per la difesa della Fiorentina una volta partito Milenkovic in direzione West Ham, ma, specie se dovesse salutare anche Pezzella, arriverà un altro difensore, e il nome di Andrea Cistana è sempre attuale nonostante la resistenza del patron del Brescia Cellino. Per il centrocampo, poi, rimangono in piedi Ellyes Skhiri del Colonia e una vecchia conoscenza di Italiano, ovvero Leo Sena dello Spezia, che può essere convinto dalla giusta offerta a lasciar partire il brasiliano. Lo scrive l'edizione fiorentina de La Nazione.