Prove di formazione in vista del match di sabato contro l'Udinese per la Fiorentina: secondo Radio Bruno, Beppe Iachini è intenzionato a schierare Igor sulla fascia sinistra al posto dello squalificato Dalbert, mentre a centrocampo Pulgar resta favorito sul rientrante Badelj. In attacco, potrebbe avere una chance da titolare Cutrone al fianco di Chiesa dopo il buon ingresso in campo contro il Milan.