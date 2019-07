In dodici giorni di campagna abbonamenti sono state staccate circa 5.000 tessere. Oltre 400 al giorno, viaggiando al doppio della velocità rispetto alla passata stagione dove la Fiorentina, nonostante tutto, registrò oltre 21 mila abbonati. A capo della biglietteria c’è Ivan Affibiato, nel club dal 2005 e responsabile del suo comparto dal 2011. «Rispetto allo scorso anno abbiamo il 20% in più di nuovi abbonati – dice con soddisfazione a Repubblica – molti di questi hanno sottoscritto la tessera in Curva Fiesole».