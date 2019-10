La stagione della Fiorentina, dopo un inizio pieno di dubbi, ha finalmente preso la retta via, ingranando risultati e bel gioco, riportando alla memoria quella che era la prima versione della squadra di Montella. La mano di Pradè si fa notare, i giocatori acquistati stanno rendendo come dovuto, e i giovani virgulti del settore giovanile stanno prendendo le luci della ribalta, come Castrovilli, ma rimane un grande punto interrogativo per tutti i tifosi viola, che porta il nome di Pedro. L’attaccante brasiliano è un pupillo del direttore sportivo, ma fin qui è un oggetto misterioso.



ESTATE- In estate la Fiorentina ha seguito il brasiliano per tutta la sessione di mercato, in attesa della scelta di Simeone, che solo a fine agosto si è accasato al Cagliari, per lanciarsi in una corsa contro il tempo negli ultimi giorni. Il giocatore ha scelto entusiasta la squadra viola, che ha puntato su di lui come giocatore per chiudere il pacchetto offensivo, una punta di talento che potesse garantire i gol che la scorsa stagione sono mancati, ma fin qui le aspettative non sono state ripagate. Il giocatore è arrivato con un piccolo problema muscolare, dopo un serio infortunio al ginocchio che fece saltare il trasferimento al Real Madrid, che aveva pronta per lui una clausola da 50 milioni.



SERIE A- Pedro, però, fin qui non si è mai visto, se non in Primavera, dove ha siglato un gol con un bel sinistro, con il brasiliano che è sceso tra i ragazzi per mettere minuti preziosi nelle gambe. La benzina messa nel motore, però, è stata usata con la nazionale under 23 del Brasile, che ha puntato sul numero 9 viola, trovando in risposta due gol in altrettante partite dal classe ’97. La domanda di Montella e della Fiorentina però è lecita, sarà pronto Pedro per giocare a Brescia, vista anche la condizione di Chiesa non ancora al cento per cento? La sensazione è fin qui negativa, con il ragazzo che rientrerà in gruppo a ridosso della gara contro il Brescia, e difficilmente potrebbe far parte della squadra viola. Sembra infatti difficile la convocazione per la gara di lunedì, per non parlare del suo impiego, che pare ancora un miraggio. Se ne riparlerà per la gara in casa contro la Lazio, forse…