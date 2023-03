Arthur Cabral sta vivendo un momento magico in maglia viola. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sui numeri del brasiliano che lo pongono piuttosto in alto nella classifica marcatori degli ultimi tempi: "Cabral non sempre è risultato presente nell’aiutare la manovra, ma quella benedizione del 2-0 è il sesto gol nelle ultime sei partite, 7 in campionato: solo Osimhen (11) e Lautaro (9) ne hanno fatti di più da inizio 2023"