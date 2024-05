Fiorentina, chi è Goretti: il ds della Reggiana in pole position per il dopo-Burdisso

Lastudia le mosse per la riorganizzazione del comparto dirigenziale in vista della prossima stagione. In particolare, al vaglio c'è la scelta di un nome che possa andare ad, prendendo il posto di Nicolasche va verso il divorzio con la Viola. Negli ultimi giorni era emerso il nome di Eduardo Macia, direttore sportivo in forza allo Spezia, ma nelle ultime ore si registra un nuovo scatto in direzione di un altro profilo proveniente dalla Serie B. Il nome è quello di, già accostato alla Fiorentina in passato.

Roberto Goretti ricopre attualmente il ruolo di, con la quale in due anni di collaborazione ha ottenuto prima la promozione dalla Serie C alla B e poi, quest'anno, la salvezza nel campionato cadetto. Nel passato di Goretti si evidenziano anche una lunga parentesi al, dove ha ricoperto il ruolo di ds e di direttore dell'area tecnica e un anno al, sempre come direttore sportivo. Da calciatore, Goretti è stato centrocampista con particolari caratteristiche difensive (che lo hanno portato a giocare spesso anche da difensore centrale) ed è transitato da piazze importanti come, raccogliendo in totale 85 presenze in Serie A e 114 in Serie B. Già accostato alla Fiorentina prima dell'arrivo di Burdisso, ora è proprio il suo il nome