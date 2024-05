Bonaventura-Fiorentina, scelta presa: la novità sulla grana rinnovo

11 minuti fa



Dall'essere un perno di questa Fiorentina all'addio? Il futuro di Giacomo Bonaventura resta un'incognita. Il centrocampista è ora concentrato sul recupero della sua migliore condizione fisica, in vista della finale di Conference League, ma, una volta che il pallone smetterà di rotolare per questa stagione, sarà da affrontare il discorso del suo contratto.



Un contratto particolare quello del giocatore della Nazionale. Qualora Bonaventura avesse raggiunto il 70 per cento delle partite disputate con almeno 45 minuti giocati in campo, avrebbe rinnovato in modo automatico il suo accordo con la Fiorentina, cosa che non è accaduta. Jack resta in bilico con un contratto in scadenza tra un mese ma la volontà comune di sedersi tra qualche settimana a un tavolino per prolungare una lunga storia d'amore.