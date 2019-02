Il giocatore della Fiorentina Federico Chiesa, attraverso il Corriere Fiorentino, ha lanciato un appello ai tifosi viola in vista delle tre gare contro Napoli, Inter e Atalanta (Coppa Italia): «S aranno tre partite difficilissime ma molto importanti per noi. Sappiamo quanto il calore e la spinta dei nostri tifosi possa essere fondamentale quindi ci aspettiamo tantissimi tifosi, per colorare il Franchi di viola e trascinarci come solo voi sapete fare ».