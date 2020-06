Si allontanano Federico Chiesa e la Juventus. Secondo Tuttosport al prezzo fissato da Rocco Commisso, 70 milioni e niente contropartite tecniche, le trattative, non inizierebbero nemmeno. Un’offerta del genere però in questa estate post Covid-19 difficilmente potrà arrivare anche dall’estero e per giunta il giocatore vorrebbe restare in Italia. Se non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022, dunque, la Fiorentina potrebbe anche rivedere la base su cui sedersi a trattare, visto che l’estate prossima, a un anno dalla scadenza, rischierebbe di doverla rivedere comunque e magari in misura maggiore. Di certo, però, Commisso non abbasserà le pretese a breve.