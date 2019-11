Punto di non ritorno. Federico Chiesa rompe con la Fiorentina. Il forfait di Verona non è andato giù a Rocco Commisso, di ritorno in Italia per affrontare il caso. L'attaccante viola non accetta di trattare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 (proposto un aumento d'ingaggio a 4 milioni di euro netti all'anno) perché vuole andare alla Juventus, ma deve fare i conti con il patron italo-statunitense. Il quale, insieme al proprio braccio destro Joe Barone, si è promesso di non venderlo mai ai bianconeri perché non ha gradito il comportamento dei dirigenti torinesi, che hanno contattato il calciatore senza passare dalla società.



MOSSE INTER - La Fiorentina preferisce cederlo all'estero, ma per ora non sono arrivate offerte all'altezza e così può inserirsi l'Inter. Sempre secondo La Repubblica e il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono pronti a giocare la carta Gabigol. Offrendo l'attaccante brasiliano attualmente in prestito al Flamengo come contropartita tecnica oppure venderlo altrove a titolo definitivo e reinvestire la cifra incassata per Chiesa, proponendo Politano ai viola già a gennaio.