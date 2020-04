Federico Chiesa, talento della Fiorentina, ha fatto una diretta su Instagram insieme alla fidanzata:



GOL - "Il più bello? Quello segnato al Milan nel 2018, di questa stagione invece quello all’Atalanta, ma dico anche il secondo alla Sampdoria a Genova . Gol di mio padre? Mi piace quello al volo contro il Marsiglia in finale di coppa. Cosa vorrei rubare da papà? I 140 gol in Serie A (ride, ndr)".



COMPAGNI- "Castrovilli è devastante, anche in allenamento. Ceccherini e Lollo (Venuti, ndr) sono sicuramente i più simpatici, anche se il nostro è comunque un gruppo fantastico. Il più forte? Ribery, ha vinto tutto, si vede che ha una qualità fuori dal comune".



IDOLI - " Ronaldo, R9 il brasiliano e insieme a lui Kakà. Difensore più forte della storia? Paolo Maldini".



MERCATO- "Non ne parlo, non è questo il posto".