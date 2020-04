Dusan Vlahovic promette fedeltà ai colori viola. L'attaccante serbo della Fiorentina ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono sempre convinto di legarmi ancora più a lungo alla società viola, questa è la mia seconda casa. Mi hanno accolto e mi trattano come un figlio. Il mio sogno è di lasciare il segno a Firenze e, perché no, vincere qualcosa".



"Spero che Chiesa resti? Sono scelte personali e non posso assolutamente entrare nel merito. Però posso dire che Federico è un calciatore top e con lui mi trovo a meraviglia".

"L'attaccante italiano più forte? Immobile sta facendo cose fuori dal comune e ha un media gol impressionante. Tra gli stranieri? Domanda facile per me: Ibra. A parte lui dico Cristiano Ronaldo, Lukaku e Dybala. Cosa ruberei ad Haaland? Niente. Ho fiducia in me. E se continuerò a lavorare e a migliorare sono convinto che potrò arrivare lontano".