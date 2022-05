Dopo il pareggio per 1-1 della partita d’andata, giovedì la Roma si giocherà all’Olimpico la qualificazione alla finale di Conference League nella semifinale di ritorno contro il Leicester. Che, tra le altre cose, arriva a quattro giorni dallo scontro diretto contro la Fiorentina in campionato. Ma cosa accadrebbe se i giallorossi dovessero vincere la neonata competizione? Se i giallorossi dovessero ottenere la qualificazione per l’Europa League o per la Conference League tramite il campionato, concludendo quindi questo campionato al quinto sesto o settimo posto, a seconda della vincitrice della Coppa Italia, ai gironi della competizione ci andranno appunto la Roma e le altre due squadre.



In questo caso, nessuna squadra italiana disputerebbe la Conference League la prossima stagione. Con la Roma qualificata di diritto ai gironi di Europa League e classificata tramite campionato ad un torneo Uefa, la Serie A non sarebbe rappresentata da nessuna formazione nella terza competizione europea. L’Italia arriverebbe quindi a schierare il suo massimo di 7 formazioni in campo internazionale: 4 squadre in Champions League, 3 squadre in Europa League e nessuna in Conference League. Stesso discorso se la squadra di Mourinho dovesse avere un tracollo in campionato e chiudere la stagione addirittura all’ottava posto in classifica. In Conference League non ci sarebbe comunque nessuna squadra italiana come vuole il regolamento Uefa, mentre invece l’Europa League avrebbe 3 squadre della nostra Serie A: oltre alla Roma, ci sarebbero anche la quinta e la sesta.