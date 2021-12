Chi può permettersi il cartellino di Dusan Vlahovic? Se lo chiede l'edizione locale de La Repubblica, in edicola oggi. In prima fila il Manchester City: Guardiola stravede per il serbo e ritiene che possa essere il centravanti perfetto per il presente e il futuro della sua squadra. È chiaro che più che passa il tempo e più che il prezzo del cartellino continuerà a calare. È la situazione preferita dal procuratore, che così a giugno potrà far lievitare sempre più le commissioni a suo favore (dieci milioni quelle richieste attualmente dall’International Sport Office a chiunque voglia acquistare il classe 2000). Da registrare gli interessamenti da Londra di Arsenal e Tottenham e quello in Italia della Juventus, che rimane alla finestra per gennaio.