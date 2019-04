Pubblicato il bilancio dell'ACF Fiorentina. Nella sezione relativa alle commissioni agli agenti in sede di trattativa, si evidenziano i due milioni di euro stanziati per l'acquisto di Tofol Montiel e Dusan Vlahovic, entrambi classe 2000 e gestiti da Fali Ramadani, procuratore vicino alle vicende viola. In questi termini, sono loro i più 'costosi', davanti a Pezzella (621 mila euro).



RESOCONTO - Approvato il 25 marzo scorso, il bilancio è in controtendenza con quello del 2017, che recava un utile di € 37.098.033, frutto però delle plusvalenze nel calciomercato. In merito agli sponsor, sono stati incassati € 7.942.076 ( -14.82% rispetto al 2017), mentre sono aumentati ( € 10.055.445 , +17,83% sul 2017) i ricavi da altre sponsorizzazioni e contratti commerciali, così come si registra un incremento del 24,24% ( € 1.126.232 ) grazie a proventi commerciali e royalti. In totale, il marketing ha portato € 19.123.753 , grazie a tre nuovi accordi di sponsorizzazione riguardanti anche il vivaio. Crescita anche nella sponsorizzazione della sezione femminile, da € 650mila a € 740mila . COMMISSIONI TOP - Salta all'occhio, come dicevamo, il dato relativo al mercato dei calciatori. Fali Ramadani, agente vicino alla società viola e interessato nelle trattative per Montiel, Vlahovic e Pjaca, porta in commissioni alla propria agenzia €2.270.000, praticamente quanto un top player della rosa. Simbolica la cifra versata alla Roma per il prestito di Gerson (€93mila), mentre il calciatore più costoso risulta Pezzella (€9.750.000 + €621mila di commissioni).



FUTURO - Sorgerà a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, il nuovo centro sportivo per il settore giovanile della Fiorentina . La società viola, nel comunicato relativo al proprio bilancio, evidenzia come sia in corso una trattativa per l'acquisizione dei terreni necessari all'opera. Secondo le stime del club, entro questo autunno l'operazione potrebbe essere completata, mentre i lavori terminerebbero entro il prossimo autunno, nel 2020. Intanto, saranno realizzati dei lavori presso i campi di La Trave e Caldine, dove attualmente si allena una parte del vivaio gigliato, dove i terreni di gioco attuali saranno modernizzati con sintetici e manti di ultima generazione