Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, sta seguendo con grandissima attenzione lo sviluppo dello stop calcistico in Italia, in attesa di notizie certe per valutare le conseguenze politiche della situazione. Come racconta La Nazione, il proprietario della Fiorentina è in contatto continuo con Barone e Pradè e ha chiesto di essere informato soprattutto sulla situazione che riguarda i calciatori viola, con particolare riferimento alla loro sicurezza. Commisso sarebbe dovuto tornare a Firenze alla fine di questa settimana, ma considerata la situazione di emergenza il viaggio è stato rimandato.