Dopo il pareggio in casa del Bologna, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso parla in zona mista: "C'erano oltre duemila tifosi, sono rimasti oltre la partita e sono andato a vederli. Nessuno è contento di perdere punti come abbiamo perso, però si è visto che c'era grinta e non hanno fischiato nessuno. Noi lavoriamo e giochiamo per i nostri tifosi. Rammarico? Credevo di averla portata a casa fino all'ultimo minuto, ho avuto più paura in mezzo alla partita che alla fine. Benassi? Bellissimo gol, per lui, per Chiesa, per la difesa... Per tutti. Ho visto bravi ragazzi che ce l'hanno messa tutta e si vede che la squadra è cambiata. Tempo, grinta, determinazione e voler vincere. Cutrone vicino? Di questo non parlo oggi, anche perché non lo so (ride, ndr)".