Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parla all'uscita dal Centro Sportivo 'Davide Astori': "Se Chiesa sta per andarsene? Non parlo di queste cose, ho visto Federico, si allenava come tutti gli altri altri giocatori. Se venerdì giocherà contro la Sampdoria? Secondo me sì". Il patron viola aggiunge, rispondendo anche a domande su Milenkovic: "Manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato e non ne voglio parlare, neppure io so cosa accadrà, ci sono alcune trattative, io spero che la rosa resti così com'è".



Infine, sulla questione stadio: "Non ho niente contro il Comune, mi auguro solo che mi lascino fare le cose - si legge su Repubblica.it -. Da quando ho acquistato la Fiorentina ricevo molte lettere di persone che vorrebbero lavorare per me. Quando esce il pane tutte le formiche escono a mangiarlo, Rocco ha portato il pane".