Joe Barone ha annunciato che giovedì incontrerà, insieme a Rocco Commisso, tanti procuratori pe runa visita al Viola Park. Un'occasione per ribadire l posizione, spiega il Corriere Fiorentino, della Fiorentina in merito alle figure degli agenti sportivi. Secondo il quotidiano, si parlerà della possibilità di pagare un’unica commissione al procuratore, e di un limite alle stesse commissioni («non dovranno superare il 5% del valore di trasferimento del giocatore»), ma anche della massima trasparenza e sanzioni per chi non rispetta le regole. Proposte che aveva già presentato a suo tempo la Fiorentina nel decalogo per rendere più sostenibile l'industria del pallone