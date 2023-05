Presente all'evento Inside the Sport a Coverciano, l'agente Federico Pastorello, procuratore anche di Terracciano, ha parlato ai microfoni dei media presenti, fra cui Violanews: "Ormai sono tante le proprietà straniere in Italia e dimostra che il calcio può essere d'interesse per i grandi capitali. Mancano i giovani? Come AIACS stiamo cercando di sollecitare il Governo per cambiare delle cose. Tanti giovani devono andare via dall'Italia per trovare spazio e non va bene Se Terracciano resta? Assolutamente sì"



LE ITALIANE IN FINALE - Non succedeva da tanto, vuol dire che i club italiani hanno lavorato bene. Devo dire bravi ai dirigenti delle squadre. Tutte e tre hanno possibilità di alzare la coppa. La Roma ha un grande allenatore e una rosa competitiva, la Fiorentina gioca contro un club importante però a Basilea ha dimostrato di avere qualità e forse anche in Coppa Italia avrebbe meritato qualcosina di più. L'Inter ha l'ostacolo maggiore da superare ma è una partita secca