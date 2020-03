Dal futuro di Federico Chiesa dipenderanno le sorti della Fiorentina, in particolare al suo possibile rinnovo è legata la permanenza di altri giovani talenti come Vlahovic, Castrovilli e Milenkovic. Il Corriere dello Sport racconta come lo slittamento dell’Europeo al 2021 possa incidere sulla scelta del giocatore, insieme alle ambizioni crescenti della Fiorentina. Commisso è pronto ad offrire il rinnovo con uno stipendio da top player perchè sa che questo porterebbe in scia la stragrande maggioranza dei talenti viola, in cambio della promessa di Chiesa di restare almeno un altro anno.