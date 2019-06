Rocco Commisso show. Il nuovo patron italo-americano della Fiorentina ha dichiarato a Sky da New York: "Ho intenzione di quotare in Borsa la Fiorentina? Di solito si va in borsa quando c'è bisogno di soldi, ma non è questo il nostro caso. Ci pensa la mia famiglia. Il club è in mano alla mia famiglia. Con Montella ci siamo baciati e abbracciati, Firenze ha tanta voglia di vincere qualcosa. Nulla è già deciso per il ritorno di Batistuta. Non ho ancora parlato con Federico Chiesa, né con suo padre".



L'allenatore viola Vincenzo Montella ha aggiunto: "Neanche io ho parlato con Chiesa, è un giocatore fortissimo che si deve completare ancora. Questa è una fortuna per lui e per me che ho la fortuna di allenarlo, poi bisognerà vedere le sue aspirazioni".