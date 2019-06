L’incontro doveva esserci e c'è stato. A New York si sono incontrati oggi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e Vincenzo Montella. Come riportato da Sky Sport, l'incontro tra le parti è stato molto positivo. L’intenzione di Commisso era di confermare l’allenatore e dopo il summit odierno è stata presa la decisione definitiva: Montella sarà dunque l’allenatore della Fiorentina anche per la prossima stagione di Serie A. La decisione è stata presa, manca solo l’ufficialità che è attesa nelle prossime ore. Nella rivoluzione viola cambia tutto tranne l’allenatore, che resta al suo posto. ​Sciolte tutte le riserve dopo il brutto finale di stagione, ora Montella dovrà riscattarsi e ha l’obiettivo di fare (a maggior ragione ora che è tornato Pradè come direttore sportivo).