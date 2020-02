Il Corriere Fiorentino celebra quella che si può definire una vittoria di Rocco Commisso, che dopo la partita di Torino contro la Juventus aveva preteso che il VAR venisse usato con un criterio uguale per tutti. Detto fatto: la disposizione di intensificare il ricorso alla moviola in campo ha prodotto vari risultati, nelle gare dei viola e non solo. Esempi sono i rigori concessi ai ragazzi di Iachini contro Sampdoria e Milan, il gol annullato a Ibrahimovic, il rosso a Dalbert. Ma anche, rimanendo al turno appena trascorso, il rigore concesso al Genoa per un mani difficile da scovare a occhio nudo.