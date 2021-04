In una stagione difficilissima per i Viola, arriva una prestazione di grande carattere dopo la super vittoria contro i bianconeri nel girone d'andata. Fra fuochi d'artificio ed incitamenti, Commisso ha potuto vedere con meraviglia l'affetto di una tifoseria che non ha mai fatto mancare il suo supporto alla squadra. Anche in periodo di pandemia. In campo, nel frattempo, è scesa in campo una Fiorentina di grande cuore ed intelligenza tattica. Così racconta Repubblica Firenze.