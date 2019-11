Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ad Associated Press:



"C’è troppa burocrazia, troppi livelli governativi che devono decidere. Tutto questo sta rovinando l’Italia. La burocrazia sta uccidendo gli investimenti. Dobbiamo farlo il prima possibile. Prima di tutto a causa della mia età. Secondo: non aspetterà dieci anni per costruire il nuovo stadio. L’ho già detto: se il prezzo non è giusto e i tempi non sono corretti, non voglio farlo. Ho parlato di due più due: due per il centro sportivo che faremo e altri due per lo stadio. Per quanto riguarda il centro sportivo, per la prima volta la Fiorentina avrà qualcosa di proprietà. ​Mi carico delle conseguenze dello stadio. Per sempre, fino a quando resterò in vita. La mia famiglia deciderà se restare o no. Io resterò per sempre, ho già preso questa decisione, non farò nessun altro investimento in Italia, nessun’altra squadra. Mia moglie mi ha detto: ‘Se dobbiamo comprare qualcosa, compriamola a Firenze’. Sono molto felice a Firenze."