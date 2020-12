, presidente della Fiorentina, ha parlato sui social viola, per augurare buone feste a tutti:Cara Famiglia Viola,in questo momento difficile per tutto il mondo voglio augurarvi un Buon Natale.Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi per lo straordinario sostegno che hanno sempre dimostrato alla Fiorentina ed il grande affetto che continuano a rivolgere a me ed alla mia famiglia.Sarebbe stato facile lasciarsi trascinare e cavalcare critiche e pessimismo generale che si sono lette e sentite in continuazione da alcuni che non vogliono bene alla Fiorentina.Invece da voi abbiamo ricevuto cori e fuochi d’artificio, incitamento continuo, amore e affetto per i colori viola: siete stati fondamentali!Fondamentali per la Società, per Barone e Pradè, per tutti quelli che lavorano con il colore viola addosso, per il Mister e la squadra, soprattutto in questo ultime gare, per noi difficili e complicate.A Torino con la Juventus sono arrivati i frutti del lavoro fatto da Cesare Prandelli e i suoi ragazzi hanno confezionato per tutti noi un regalo eccezionale da mettere sotto l’albero.Un regalo per la Fiorentina e per i nostri tifosi, da godere insieme, uniti, come sempre, perché noi e voi siamo un gruppo unito, una famiglia.Perchè anche nei momenti difficili, ho visto e continuo a vedere il vostro amore per questi colori e questo amore ci dà ogni giorno la forza per impegnarci sempre di più per cercare di ottenere soddisfazioni e risultati che ci rendano orgogliosi di essere della Fiorentina.Non dimentichiamo che la strada è ancora lunga e che con lavoro e unità potremo prenderci ancora nuove soddisfazioni.Io e la mia famiglia auguriamo un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti voi ed alle vostre famiglie, dal profondo dei nostri cuori... viola!!