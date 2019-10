Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è appena arrivato nella città del giglio, rilasciando dichiarazioni ai media presenti fuori dal suo albergo, tra cui Calciomercato.com:



"Ho molti appuntamenti, diciamo così, già oggi abbiamo degli incontri importanti, non perdo tempo. Partite dal vivo? Ancora non so se riuscirò ad esserci sia alla gara della Primavera, delle Womens che contro la Lazio."