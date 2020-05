Rocco Commisso, da presidente della Fiorentina, ha già dovuto esonerare un allenatore, ovvero quel Vincenzo Montella che aveva confermato la scorsa estate, che non ha però dato i frutti sperati. Come riporta la Nazione, il presidente viola ha deciso che confermerà Beppe Iachini nel caso in cui il campionato non dovesse finire, anche se non vuole replicare l'errore fatto con l'Areoplanino. Iniziano quindi a circolare i nomi dei tecnici che potrebbero prendere la panchina della Fiorentina dalla prossima stagione, con Luciano Spalletti ancora come preferito, seguito da De Zerbi e Ivan Juric. Più defilati in questo momento Giampaolo e Di Francesco.