Fiorentina, Commisso: 'Nuovo stadio? Domani ne riparliamo. Non so se si farà' VIDEO pic.twitter.com/9DF1sKnRpX — calciomercato.com (@cmdotcom) January 7, 2020

Il presidente della, ha parlato a margine dell'incontro avuto oggi con il sindaco di Firenze, Dario Nardella per la costuzione del nuovo stadio del club viola: "Come ogni volta in cui incontro il sindaco, è un confronto positivo, abbiamo parlato ma domani darò più dettagli e informazioni. Se questo stadio si farà? Sono venti anni che lo aspettate, io sono qui da appena sei mesi. Non so".