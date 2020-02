Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha dato mandato ai dirigenti viola di blindare Dusan Vlahovic. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante serbo è pronto a firmare il rinnovo del contratto nonostante l'interesse di diversi altri club italiani e stranieri.



Vlahovic ha attualmente un accordo in scadenza nel giugno del 2023. Intesa che verrebbe portata al giugno 2025. L’ingaggio sarebbe a salire. Con una media nei cinque anni di un milione e duecento mila euro netti a stagione. Più una serie di bonus legati sia al numero dei gol, sia al piazzamento della Fiorentina in campionato e magari in Coppa.