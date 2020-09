Dopo il successo contro il Torino, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto a Sky Sport: "Castrovilli? Gli ho detto di non fare scherzi, gli ho detto Gaetà resta con noi. Se c'era possibilità? Una volta forse, si leggono cose che non esistono, Gaetà sta con noi. Gli ho detto che doveva fare un gol, oggi l’ha fatto. Possiamo arrivare tra le prime sette? Io ho detto che questa Fiorentina è più forte di quella dell'anno passato, dobbiamo stare là a sinistra e se faremo meglio sarà una buona stagione per noi. Visto che non ci sono state altre partite, siamo primi in classifica al momento (sorride, ndr). Ed è stata la vittoria numero mille al Franchi per la Viola. Chiesa? Rimarrà anche lui, non ho sentito altre cose. Perché non parliamo della partita però? Non devo sbilanciarmi, perché non guardiamo chi è rimasto? Abbiamo cinque centravanti che possono segnare, oggi non l'hanno fatto ma va bene anche Castrovilli. La squadra è più forte, ci mancavano anche Pezzella e Amrabat. Bisogna anche rispettare gli altri e Sirigu ha fatto una bellissima partita, poteva essere più largo il risultato. Dei nostri mi sono piaciuti Biraghi, Milenkovic, tutto il centrocampo. Siamo stati sfortunati un pochettino, ci hanno tolto un gol fatto, un altro mezzo gol fatto. Iachini ha la mia fiducia, quando uno fa bene bisogna riconoscerglielo, ha fatto un buonissimo lavoro. Quest'anno può fare meglio. Debiti club forma di concorrenza sleale? Qui in Italia i debiti sono una malattia, mentre se non li avessi fatti io non sarei arrivato fino a questo punto. In aziende pubbliche si fanno molti debiti, ma per mia decisione fino ad oggi li facciamo in America e portiamo il cash in Italia, perché ce n'è bisogno. Se poi me li fanno anche spendere... Spero che il centro sportivo si faccia. Chiesa vale più di 70 milioni? No, non rispondo... Abbiamo iniziato con chi va via, continuiamo con chi deve andare via. E' sempre lo stesso discorso, lasciateci lavorare. La nostra squadra è formata, se c'è un'opportunità di prendere qualcun altro lo prenderemo, ma io sono contento di come abbiamo costruito la squadra e vedremo. Abbiamo preso molte decisioni a gennaio sul mercato, la squadra era già stata formata a gennaio. Avevamo preso una paura con Montella di andare giù, così ho pensato di prendere subito per formare la squadra. Poi abbiamo avuto altri ragazzi che sono piaciuti, sono contento di non aver aspettato quattro mesi per la prima vittoria la Franchi".