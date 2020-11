La Fiorentina è ancora sospesa, in attesa che il presidente Rocco Commisso prenda una decisione definitiva per quanto riguarda la panchina viola. La posizione di Beppe Iachini è sempre più a rischio, vista la prestazione negativa contro il Parma e il silenzio del presidente nel post gara, che non hanno fatto che aumentare le nuvole intorno al tecnico ex Empoli. Cesare Prandelli è stato designato come sostituto di Iachini, e dopo aver già dato il suo si ad un contratto fino alla fine della stagione, sta aspettando lo sviluppo della situazione, legata allo stesso Commisso.



COMMISSO - Dopo la gara di Parma, Commisso si è chiuso in un periodo di silenzio e riflessione, per decidere cosa fare con Iachini. Dopo la doppia conferma, sia in estate che ad ottobre, il patron viola sembrerebbe indirizzato verso l’esonero, ma ha preso ancora tempo prima di arrivare alla decisione definitiva. La giornata di domani sarà quella decisiva, quando i vertici viola si incontreranno in un meeting, naturalmente a distanza vista la positività di Barone al Covid, e il presidente comunicherà la scelta. Da li si saprà chi dirigerà l’allenamento della Fiorentina fissato per domani pomeriggio, che sarà probabilmente il tecnico per il resto della stagione viola.