Fiorentina, Commisso pronto a tornare a Firenze. Il giorno di arrivo e gli impegni del patron

Nel momento cruciale della stagione della Fiorentina il presidente Violaè pronto a tornare a Firenze per stare vicino alla squadra in un anno che è stato particolarmente tribolato. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna il rientro del patron è imminente.Secondo la rosea Commisso sarà al Franchi giovedì sera per assistere all'importantissima sfida di Conference League fra Fiorentina e Club Brugge. Tuttavia, la presenza del patron sarà utile anche per definire diversi aspetti che riguardano anche la Fiorentina fuori dal terreno di gioco.

- "Commisso avrà modo di affrontare vari temi: dall'organizzazione della società, allo stadio e alla tramvia. Senza pensare a quel Viola Park costato quasi 130 milioni che piano, piano sarà completo anche di parcheggi . Senza dimenticare che la villa al suo interno sarà dedicata a Joe Barone. Insomma, c'è tanto da fare ma per prima cosa Commisso vuole vedere i suoi ragazzi sognare una seconda finale di Conference League."