Il presidente Rocco Commisso ha voluto complimentarsi con la squadra in collegamento telefonico dopo la vittoria di Benevento, scherzando molto in particolare con Vlahovic e congratulandosi con i senatori Ribery e Pezzella, per poi incoraggiare Prandelli e Pradè. La pressione si è un po’ abbassata, adesso la parola d’ordine è continuità, di prestazioni e di impegno, magari anche di risultati sebbene il calendario non sia dei migliori. La Nazione svela che ieri ha avuto luogo una conference call tra i dirigenti della Fiorentina: Commisso non è fisicamente presente, ma è costantemente in contatto per essere aggiornato sui temi di campo e non. Il presidente potrebbe essere di ritorno alla vigilia della trasferta col Genoa, e per allora forse la situazione legata al Viola Park sarà più chiara.