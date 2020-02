Il patron viola Commisso ha scelto la strategia dell’ascolto e del dialogo con Federico Chiesa ed il padre Enrico, e la strategia sembra funzionare. Come racconta La Repubblica, la Fiorentina è pronta a formulare la propria offerta a Federico: prolungamento fino al 2024 ed ingaggio oltre i 4 milioni annui. Una cifra importante che si raggiunge con una serie di bonus, in base agli obiettivi. L’appuntamento per un’ulteriore accelerata sul rinnovo è per metà marzo, quando Rocco tornerà a Firenze ed incontrerà il giocatore, insieme al padre-agente. La permanenza, almeno per un’altra stagione, sembra un’ipotesi percorribile. Soprattutto in seguito agli screzi fra la società viola e la Juventus della famiglia Agnelli