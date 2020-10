Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così a Italia 7 prima della partita contro l'Udinese: “Non ho ancora votato (per le presidenziali, ndr), appena torno negli USA lo farò ma non è detto che debba dire per chi esprimerò la preferenza".



Ha letto il DPCM?

"I casi di Covid sono in aumento, speriamo che gli ospedali possano tenere duro".



Cosa ne pensa del ct Mancini?

"Ogni tanto viene a vedere la partita: parliamo di calcio.



Quando torna in America?

"La settimana prossima riparto… qui ci sono un po’ troppe critiche”.