Rocco Commisso torna a parlare del Var. All'indomani delle polemiche arbitrali in Milan-Juventus di Coppa Italia, il presidente della Fiorentina ha dichiarato: "Voglio essere molto molto rispettoso del calcio italiano e voglio portarlo avanti. Ieri sera si è visto cosa è successo al Milan. Non sono solo io a parlare dell'ingiustizia che ho visto, ci sono anche altre squadre. Credo che fare passi avanti col Var sia una buonissima cosa per il calcio".