Questo pomeriggio il presidente della, con una conferenza stampa sul sito ufficiale del club gigliato, è tornato a parlare pubblicamente dopo tanti mesi di silenzio. Questi i principali temi trattati dal numero uno viola:“Vorrei innanzitutto mandare il mio più grande saluto ai giornalisti e a tutto lo staff della Fiorentina. Io in quest'anno sfortunatamente non sono stato in grado di guardare tutte le partite, ho dovuto affrontare situazioni difficili ma ora mi sento meglio. Grazie ai dottori e alla mia famiglia che mi è stata vicina. Ho sbagliato a tornare in Italia, volevo parlare con Vlahovic, il suo procuratore e farlo ragionare ma è stato tutto inutile e mi sono ammalato.. Ad agosto ci ha bloccato l'acquisto del nuovo attaccante. Siamo stati stupidi in estate, ma non a gennaio: quando abbiamo preso Piatek e poi si parlava di Cabral, lui ha capito che poteva finire in panchina.- Il presidente ha cominciato tracciando un bilancio di suoi primi tre anni a Firenze: “Il primo anno della mia gestione siamo passati dal sedicesimo al decimo posto. Per quanto riguarda il secondo anno, mi assumo la responsabilità di aver mandato via Iachini. Adesso siamo passati dal sedicesimo posto al settimo.Stadio? E’ fondamentale per noi per aumentare i nostri ricavi. Quest’anno siamo andati meglio dell’anno passato, ma siamo sempre su 80 milioni di fatturato. Con ricavi importanti si possono prendere grandi calciatori. Senza, non si possono spendere tanti soldi per i giocatori. I ricavi della Fiorentina arrivano anche dalla Mediacom, che ogni anno versa nelle casse viola 25 milioni. Dobbiamo in qualche modo incrementare i ricavi”.- Tra i tanti argomenti c'è stato anche tempo per rispondere alle domande sull'importanza di uno stadio di proprietà: "Lo stadio è un assett fondamentale e tutti lo vogliono fare. Cosi facendo abbiamo la possibilità di aumentare esponenzialmente i nostri ricavi che ad ora sono 80,, il Napoli 150. Alle società i ricavi servono per prendere giocatori forti, e se al momento facciamo il confronto con le squadre italiane la differenza è evidente. Noi dobbiamo aumentarli"- Ha poi parlato di che Fiorentina si aspetterà nella prossima stagione: Se fai promesse e non le mantieni, perdi tutta la credibilità. Quest’anno io ho detto che volevamo arrivare nella parte sinistra della classifica, nessuno si aspettava il settimo posto. E’ stato un grande successo, volevo ringraziare Italiano che ha fatto un grande lavoro e tutta la società. Obiettivi? Vogliamo sempre fare meglio, ma ci dovranno essere maggiori ricavi così da spendere più soldi.. E’ vero che abbiamo incassato tanti soldi, ma li abbiamo anche spesi: il vero numero dei soldi che arriveranno nei prossimi quattro anni è cinquanta milioni“.: "In molti mi volevano, anche in paesi esteri, ma io puntavo solo all'Italia.. Ho percepito sulla mia pelle l'affetto dei tifosi per noi, il problema è che a fare più chiasso sono i piccoli".: "Sono molto deluso da quello che è successo nelle 24 ore successive al settimo posto. Qualcuno, come a suo tempo è avvenuto con Gattuso in estato, ci è cascato ed ha fatto partire anche una petizione su Torreira.. Io sarò più duro e spesso mi accanisco. Non voglio parlare di mercato, resterà nella Fiorentina quello che è successo. Ci può essere la possibilità di rivisitare la situazione con Torreira nelle prossime settimane ma non voglio dare nessun accento, né di pessimismo né di ottimismo. Per quanto riguarda Italiano fin dal primo giorno, ho fatto tanti complimenti a lui e sono contento del lavoro che ha fatto alla Fiorentina. Per come sono abituato io, a me non piace mandare via le persone. Spero che Italiano resterà".Seguono aggiornamenti