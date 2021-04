La Fiorentina deve preoccuparsi di se stessa e della propria fragilità. Oggi dovrebbe rientrare Amrabat al posto di Pulgar e il fatto di ritrovare gli ex compagni potrebbe almeno per una partita risollevarlo dalla sua sua condizione di deludente rinforzo: proprio il giocatore più cercato e strapagato da Commisso (20 milioni) ha fatto il passo indietro più netto rispetto alla passata stagione, a conferma che la situazione vissuta dallo spogliatoio viola ha fatto saltare troppi parametri di giudizio. Ci sarà anche Commisso a Verona, che come tutti gli altri tesserati viola ha scelto la via del silenzio. Chi lo conosce sa benissimo che per il proprietario viola il mutismo è una condizione detestabile, ma dopo tante prese di posizione ora è il momento dei fatti. Al quale dovrà seguire un rilancio in grande stile. Ma prima bisogna pensare alla salvezza Così riporta La Nazione