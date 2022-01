La cessione di Vlahovic alla Juventus non è stata digerita dai tifosi della Fiorentina: in mattinata è stato appeso al Ponte Vecchio uno stendardo che riporta la caricatura del presidente Commisso trasformato in Joker, il celebre criminale dei fumetti. Criminale o pagliaccio? In entrambi i casi, il numero uno viola è sceso vertiginosamente nel gradimento dei sostenitori di fede gigliata.



AI RIPARI - Lo striscione è stato poi rimosso dalle forze dell'ordine e non è più visibile. Il clima che si respira a Firenze non è dei più leggeri, tra la preoccupazione per la stagione in corso e le contestazioni che si vocifera potrebbero arrivare dalle parti di Viale Fanti.